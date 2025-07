Douglas Luiz ainda não engrenou com a camisa da Juventus - Reprodução / Instagram @dgoficial

Publicado 24/07/2025 16:31

Itália - Douglas Luiz não se reapresentou, nesta quinta-feira (24), para a pré-temporada da Juventus. O volante, revelado pelo Vasco da Gama , foi o único a não comparecer no primeiro dia de trabalhos no centro de treinamentos, o que gerou incômodo na direção da Velha Senhora. De acordo com as informações do jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o jogador deve ser punido pela falta sem justificativa.

Contratado do Aston Villa na última temporada, Douglas Luiz não possui muito espaço na equipe e deve ser negociado nesta janela de transferência. Em disputa por posição no meio-campo, o brasileiro viu Locatelli e Khephren Thuram a frente por vaga. Em 27 jogos pela Juventus, foram seis jogos como titulares com dois técnicos diferentes, Thiago Motta e Igor Tudor, respectivamente.

West Ham, Everton e Liverpool monitoram sua situação. O seu antigo clube, Aston Villa, também é apontado como um possível destino para o volante. Comprado, em 2024, por cerca de 50 milhões de euros (na cotação atual cerca de R$325 milhões), os Bianconeris pretendem vendê-lo por 40 milhões de euros (R$260 milhões).

Sem Douglas Luiz, o resto do elenco se apresentou para a preparação para a temporada 25/26. Classificado para as Liga dos Campeões, a Juventus tenta voltar a ser protagonista no Campeonato Italiano. Maior campeã da Itália, a Velha Senhora não vence desde a sequência de nove títulos seguidos de 2011 a 2020.

Os comandados de Igor Tudor iniciarão a temporada no dia 24 de agosto contra o Parma, válido pela primeira rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 15h45 (de Brasília).