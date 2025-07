Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/07/2025 16:14

Rio - Luigi La Sala, antigo conhecido de Carlo Ancelotti, vai integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira a partir da próxima Data Fifa. A CBF confirmou a informação nesta quinta-feira (24). Em nota, a entidade explicou que ele vai acompanhar adversários e produzir relatórios para contribuir na preparação para os próximos jogos da Amarelinha.

Aos 63 anos, Luigi Vito La Sala é conhecido de Carlo Ancelotti, que solicitou a sua contratação desde que foi anunciado como treinador da Seleção. Os dois trabalharam juntos ao longos anos, de passagens em clubes, como Milan, Napoli, Chelsea e Real Madrid.

Com função diferente à de La Sala, Davide Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo em outros clubes, deve retornar para a seleção brasileira no ano que vem. Ele foi contratado pelo Botafogo como treinador recentemente.

Em setembro, a seleção brasileira encerra sua campanha nas Eliminatórias com dois jogos: diante do Chile, no Maracanã; e contra Bolívia, fora de casa, em El Alto.