Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2025 11:05

Rio - A modelo chilena Daniella Chavez utilizou seu perfil no "X", o antigo Twitter, para convocar seu seguidores a se inscreverem em seu perfil oficial no OnlyFans. A beldade afirmou que irá utilizar a plataforma de conteúdo adulto para iniciar seu ingresso na política chilena.

"Começaremos a falar de política e apoiar minha candidatura no Onlyfans. São mais de 30 mil chilenos lá? Vamos", disse a beldade, que posteriormente quando foi questionada se entraria realmente na política, deixou claro que é uma brincadeira. "Eu perderia dinheiro".

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.