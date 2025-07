Oscar Piastri liderou o único treino livre do GP da Bélgica - SIMON WOHLFAHRT / AFP

Oscar Piastri liderou o único treino livre do GP da BélgicaSIMON WOHLFAHRT / AFP

Publicado 25/07/2025 09:30 | Atualizado 25/07/2025 10:31

Rio - Após duas semanas, a Fórmula 1 retomou as atividades e iniciou a segunda metade da temporada com o primeiro treino livre do GP da Bélgica. Na única sessão de testes antes das classificações e corridas, Oscar Piastri foi o mais rápido com volta de 1m42s022, e ficou à frente de Max Verstappen e Lando Norris com meio segundo de vantagem. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 13º.

Lando Norris foi o mais rápido de pneu duro e anotou o tempo de referência. Depois, foi superado por Max Verstappen, com pneu médio. O tetracampeão chegou a ser superado por Oscar Piastri, mas recuperou a liderança. Na metade final, no entanto, Charles Leclerc fez o giro mais rápido de médio, mas quase perdeu o posto para Piastri, que estava com composto duro.

Nos últimos dez minutos, os pilotos colocaram os pneus macios para testar o ritmo de classificação. Oscar Piastri fez a volta mais rápida, com quase meio segundo de vantagem para Max Verstappen, que ficou em segundo. Lando Norris fez o terceiro giro mais rápido, confirmando o bom ritmo da McLaren na pista da Bélgica.

Os pilotos voltam para a pista ainda nesta sexta-feira (25), a partir das 11h30 (de Brasília), para definir o grid da corrida sprint. Já no sábado (26), os pilotos disputam a corrida sprint, às 7h, e depois a classificação do GP da Bélgica, às 11h. Por fim, a corrida principal será realizada no domingo (27), às 10h, no Circuito de Spa-Francorchamps.