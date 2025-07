Ankalaev vai defender cinturão meio-pesado em revanche com Poatan - (Foto: Reprodução)

Publicado 25/07/2025 10:00

Confirmada como atração principal do UFC 320, no dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), a aguardada revanche entre Magomed Ankalaev e Alex Poatan já começou a ganhar temperatura fora do octógono. Horas após o presidente do UFC, Dana White, oficializar o duelo pelo cinturão dos meio-pesados (até 93kg), o atual campeão da divisão utilizou as redes sociais para provocar o brasileiro.



“Dana White anunciou minha próxima luta para 4 de outubro. Vou nocautear Alex desta vez. Não tem outro jeito, estejam prontos para o grande show”, escreveu Ankalaev em publicação no "X" (antigo Twitter).