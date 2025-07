Carvoeiro superou Rodrigo e manteve seu título de Xtreme no SFT Combat 57 - (Foto: Myriam Albertuni)

Carvoeiro superou Rodrigo e manteve seu título de Xtreme no SFT Combat 57 (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 24/07/2025 07:00 | Atualizado 24/07/2025 21:37

Realizado no último sábado (19), em São Paulo, o SFT Combat 57 contou com três disputas de cinturão - MMA, Xtreme e Grappling - em uma noite histórica para os fãs de artes marciais. Na luta principal, o veterano Elismar Carrasco não tomou conhecimento do até então campeão Tiago Terra Nova e, com uma linda chave de joelho reta, finalizou Tiago e conquistou o título peso-pena de MMA. De quebra, Carrasco se mantém como nº 1 no ranking peso-por-peso do MMA nacional - segundo o Tapology -, enquanto Tiago, mesmo com o revés, subiu de 20º para 13º.



Já no co-main event, João Carvoeiro, campeão meio-médio de Xtreme, venceu a revanche contra Rodrigo Aparecido - uma verdadeira guerra - por decisão majoritária dos jurados e se manteve no topo da categoria. Por fim, no duelo de Grappling valendo título do SFT Combat, melhor para o faixa-preta Leandro Compri, que finalizou Daniel Abe com uma guilhotina para sagrar-se campeão dos leves.



Ao todo, o SFT Combat 57 teve 21 combates, sendo 12 de MMA, oito de Xtreme e um de Grappling, além de transmissão ao vivo nos canais Band, Pluto TV, Roku, Samsung TV Plus & TCL Channel.

Elismar Carrasco brilhou na luta principal do SFT Combat 57 (Foto: Myriam Albertuni)

Campeão meio-médio de Xtreme, o carioca João Carvoeiro teve trabalho, sofreu em alguns momentos na revanche contra Rodrigo Aparecido, mas no fim saiu com o braço erguido do co-main event do SFT Combat 57.O triunfo por decisão majoritária dos jurados (48-46, 48-46 e 47-47) foi construído com muito suor e pancadas, além de um alto poder de absorção por parte de Carvoeiro, que resistiu aos ataques do oponente para se impor apesar da menor envergadura e segue reinando na divisão dos meio-médios."Parece até que eu morri (risos). Cai, levantei, mas nada me derruba. Ele tem a mão forte, mas é impossível eu não voltar. Sou o Carvoeiro e estou pronto para os próximos desafios", disse o campeão.Valendo o cinturão inaugural peso-leve de Grappling do SFT Combat, o confronto entre os faixas-preta Leandro Compri e Daniel Abe fechou o card preliminar do evento com estilo e triunfo de Leandro.Recordista em aparições na organização, Compri confirmou seu favoritismo e, depois se superar uma joelhada não intencional de Daniel no início da luta, quedou e aplicou uma justa guilhotina para conquistar a vitória e o título."Eu esperei muito por isso (ser campeão). Esse cinturão já era meu, conquistei ele no dia a dia, treinei bastante e não tinha como ser de outro jeito", celebrou o faixa-preta, que estreou na organização em 2018.Além das três disputas de título, o SFT Combat 57 ainda contou com outros bons confrontos para os fãs, com destaque para os triunfos de Leonardo Blasco sobre Alan Abacaxi no MMA e Natalia Silva contra Laysa da Silva no Xtreme pelo card principal.Já o card preliminar foi marcado por uma série de nocautes, com nomes como Marcão Vinícius, Paulo Nogueira, Valentin Adrian, Gleison Gama, Matheus Santos, Maycon Douglas e André Guedes brilhando em suas respectivas modalidades.Por fim, destaque para a revanche entre André Deh Loco e Zé Reborn, vencida por Deh via decisão dividida dos jurados. Aos 36 anos, o paulista lutou no SFT Combat 1, em 2013, e é o atleta com mais lutas de MMA na história do evento: 11 ao todo.CINTURÃO MMA - Elismar Carrasco finalizou Tiago Terra Nova com uma chave de joelho reta no 3RCINTURÃO XTREME - João Carvoeiro venceu Rodrigo Aparecido por decisão majoritária dos juradosMMA - Leonardo Blasco venceu Alan Abacaxi por decisão unânime dos juradosXTREME - Natalia Silva venceu Laysa da Silva por decisão dividida dos juradosCINTURÃO GRAPPLING - Leandro Compri finalizou Daniel Abe com uma guilhotina no 1RMMA - André Deh Loco venceu Zé Reborn por decisão dividida dos juradosMMA - Marcão Vinícius venceu Romenigue Menezes por nocaute técnico no 2RXtreme-Yuri Soares venceu Wilian P.A. por nocaute no 1RMMA - Paulo Nogueira venceu Bruno Rocha por nocaute técnico no 1RXtreme - João Paulo venceu Diego 13 por nocaute no 1RMMA- Raphael Nascimento venceu José Hailton por decisão unânime dos juradosMMA - Clarinha Pereira finalizou Gizelly Ellen com um mata-leão no 1RXtreme - Valentin Adrian venceu Gabriel Izidio por nocaute técnico no 3RXTREME - Gleison Gama venceu Edinazio Carvalho por nocaute no 2RMMA - Leslie Pelé venceu Saulo Almeida por decisão unânime dos juradosXTREME - Matheus Santos venceu Victor Rodrigues por nocaute no 3RMMA - Lucas Ciclope venceu Anderson Juninho por decisão unânime dos juradosMMA SEMI-PRO - Bruno Souza finalizou Thomaz Manzi com uma guilhotina no 1RXTREME SEMI-PRO - Maycon Douglas venceu Guilherme Galhego por nocaute técnico no 2RMMA SEMI-PRO - Stezinho Bororó venceu Almeida dos Santos por decisão unânime dos juradosXTREME SEMI-PRO - André Guedes venceu Filipe Brasil por nocaute no 2R