Estadual e Estadual Kids da FJJD-Rio prometem grandes lutas e fortes emoções(Foto: @rai.phot)

Publicado 24/07/2025 08:15 | Atualizado 24/07/2025 16:22

Marcados para este fim de semana, dias 26 e 27 de julho, o Campeonato Estadual e o Estadual Kids da FJJD-Rio bateram recorde de inscrições e, com 1.800 atletas, terão lotação máxima e promessa de uma grande festa do Jiu-Jitsu no Club Municipal, na Tijuca-RJ.

Animado para os eventos, válidos pela quinta etapa do Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025 - organizado pela CBJJD -, Rogério Gavazza, presidente da Confederação, projetou:"Recebemos 2.400 inscrições, um recorde, mas como o evento novamente acontecerá no Club Municipal, o 'Maracanãzinho do Jiu-Jitsu', porém que só comporta oito áreas de lutas, tivemos que limitar a participação a 1.800 atletas. Assim, vamos manter o cronograma nos dois dias, além de toda a estrutura que já oferecemos", explicou.A expectativa, porém, fica pelo retorno do Circuito ao Parque Olímpico da Barra da Tijuca-RJ, o que segundo Gavazza, irá ocorrer nas próximas três etapas da temporada, para a alegria do organizador, professores, atletas e fãs de Jiu-Jitsu."O Rio Winter e o Brasileiro Master nos dias 23 e 24 de agosto, já com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br, o Mundial e o Mundial Novatos, nos dias 27 e 28 de novembro, e o Rio International Cup, nos dias 15 e 16 de novembro, vão ser realizados no Velódromo e na Arena Carioca 1, e por isso, poderemos receber um número bem maior de participantes", celebrou o presidente da CBJJD.A mudança de palcos se dá em bom momento após o fechamento da Arena da Juventude, localizada em Deodoro-RJ, em março, e para o Rio Winter e o Brasileiro Master, são esperados mais de 2.000 participantes no Parque Olímpico:"A ideia é irmos crescendo o número de atletas até chegar a 3.000 no Mundial, principal etapa do Circuito e que promete contar com muitos atletas de fora. Além disso, vamos apresentar uma estrutura ainda melhor para receber competidores e o público em uma grande festa".Quinta etapa do Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025, o Campeonato Estadual e o Estadual Kids da FJJD-Rio, vale citar, contam pontos importantes no ranking e, entre as atrações, contarão novamente com o Festival Kids e o Mascote Mineirinho, entre outras.