Trafford pelo Burnley - Reprodução/ Trafford

Trafford pelo Burnley Reprodução/ Trafford

Publicado 25/07/2025 14:50

Rio- A pedido de Pep Guardiola, o Manchester City está perto de oficializar o retorno do goleiro James Trafford, atualmente no Burnley, por cerca de 30 milhões de euros (R$ 195,82 milhões). A negociação acontece enquanto o futuro de Ederson segue indefinido. O goleiro brasileiro perdeu espaço na última temporada e pode não ser prioridade para o treinador.



Trafford foi eleito o segundo melhor goleiro da última temporada da Segundona do Campeonato Inglês, com grande desempenho, sofrendo somente 16 gols em 45 jogos. Além de 29 partidas com a defesa zerada. A seleção inglesa convocou o jogador por conta dessa atuação. O inglês foi vendido para o Burnley em 2023 por 17 milhões de euros pelo City, onde foi revelado.

A volta de Trafford, de 22 anos, ao clube de Manchester é para disputar a titularidade, com contrato previsto por cinco temporadas. O desempenho de Ederson deixou dúvidas se permanecerá. Ele tem vínculo até julho do ano que vem.

Formado no Manchester City, Trafford deixou o clube para ganhar rodagem como profissional. A aposta deu certo: agora, ele volta ao Etihad mais maduro e com confiança da comissão técnica.