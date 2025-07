Camisa nova do Milan faz referência as cores do Brasil - Reprodução/ Milan

Publicado 25/07/2025 13:16





“Desde os dias de Mazzola, passando por Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Pato, Cafu e tantos outros, o #ACMilan sempre teve uma forte ligação com o Brasil. Agora o clube é verde e amarelo também no terceiro uniforme”, escreveu o clube em suas redes sociais.



Rio - A relação antiga entre Milan e o Brasil ficou ainda mais forte. Nesta sexta-feira (25), o clube italiano lançou sua nova terceira camisa para a próxima temporada, nas cores verde e amarela, em referência à seleção brasileira. A campanha destacou grandes nomes do futebol que defenderam tanto o time rossonero quanto a Amarelinha.

A camisa é amarela, com um verde escuro em alguns detalhes nas mangas e também na gola polo. O vermelho do escudo do Milan aparece no símbolo da patrocinadora. Para 2025/26, o clube também terá o tradicional uniforme rubro-negro e um modelo branco com toques em vermelho e preto.

O Milan está na pré-temporada e enfrentará Liverpool, Perth Glory, Leeds e Chelsea. A estreia oficial será no dia 17 de agosto, diante do Bari, pela primeira rodada da Copa da Itália.

Confira o vídeo publicado pelo clube para anunciar a camisa: