Sob comando de Davide Ancelotti, o Botafogo soma 26 pontos e ocupa a quinta posição no BrasileiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2025 21:20 | Atualizado 26/07/2025 21:24

"Fomos muito bem nos primeiros 30 minutos. Jogamos um bom futebol, gastamos muita energia e não conseguimos o placar que merecíamos. Tivemos um grande volume de jogo e temos de fazer mais gols. No segundo tempo, as trocas do Corinthians mudaram o cenário. Ficou mais difícil. Precisamos defender mais, e não foi suficiente", disse o comandante.



"O Corinthians foi melhor no segundo tempo e mereceu o empate. Estávamos sem o Marlon Freitas e o Danilo, que podem ajudar a refrescar a energia no meio-campo. A sensação é de insatisfação, mas o resultado foi justo", complementou.

Botafogo chegou aos 26 pontos e permaneceu na quinta posição na tabela. Agora, vira a chave para a Copa do Brasil. A partida de ida das oitavas de final contra o Red Bull Bragantino será na terça-feira (29), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. "É um time que joga muito bem, organizado, com intensidade", ponderou Davide.

Confira outras respostas de Davide Ancelotti

. Ancelotti Way: "Eu gostei do primeiro tempo. Temos que jogar assim. Tivemos um bom ritmo, criamos boas combinações nas costas e nos corredores laterais. Recuperamos a bola rápido. É uma maneira de jogo que exige muita energia. Temos que tirar mais proveito disso. Não tenho preocupação alguma. A equipe tem que melhorar e precisamos trabalhar para isso em muitos aspectos. Temos que manter a equipe mais compacta no segundo tempo. Precisamos estar perto".

. Montoro: "Tem uma qualidade muito alta e apenas 18 anos. Está em um processo de melhora e tem que manter essa mentalidade. Tem que seguir assim. Hoje, jogou pela direita e foi muito bem. Precisava de alguém ali e ele pode jogar em qualquer perfil. É um jogador completo".

. Savarino: "É muito importante para o elenco. E seguirá sendo. Temos um elenco equilibrado, ele tem que trabalhar como todos para merecer jogar".

. Bola aérea: "É uma preocupação. Tivemos problemas nos últimos dois jogos e precisamos controlar melhor essa fase. É fundamental. Temos que trabalhar um pouco tanto a defensiva, quanto a ofensiva. Precisamos ser mais perigosos".