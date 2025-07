Montoro em ação pelo Botafogo diante do Corinthians - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2025 20:24

Rio - O Botafogo ficou no empate em 1 a 1 com o Corinthians, neste sábado (26), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso teve amplo domínio na primeira etapa e saiu na frente com Arthur Cabral. No entanto, caiu de produção no segundo tempo e, na reta final, viu Memphis Depay deixar tudo igual no placar.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 26 pontos e permaneceu na quinta posição na tabela. Agora, o time comandado por Davide Ancelotti vira a chave para a Copa do Brasil. A partida de ida das oitavas de final contra o Red Bull Bragantino será na terça-feira (29), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos.



O jogo

A etapa inicial teve domínio total do Botafogo (66% de posse de bola), que pressionou desde o começo em busca do gol. A primeira chegada veio com Newton, que bateu de fora da área e viu Hugo Souza salvar o Corinthians.



Aos 24 minutos, porém, Mateo Ponte tabelou com Joaquín Correa e cruzou para Nathan Fernandes. O atacante escorou para trás e Arthur Cabral, de cabeça, estufou a rede para abrir o placar. Desde então, o Glorioso baixou o ritmo e passou a administrar o resultado.



A única oportunidade do Timão foi com Gustavo Bahia, que recebeu passe na área, dominou e chutou, mas parou na marcação de Alex Telles.

Na volta do intervalo, uma chance para cada lado. Mateo Ponte, praticamente cara a cara, chutou para fora. Na sequência, Talles Magno recebeu cruzamento e ajeitou para Breno Bidon bater firme, também para fora. O Corinthians mudou completamente de postura e passou a pressionar a saída de bola do Botafogo - Matheuzinho, Bidon, Depay e Yuri Alberto foram acionados por Dorival Júnior.

Para tentar retomar o controle, Davide Ancelotti chamou Savarino e Santiago Rodríguez (saíram Joaquín Correa e Nathan Fernandes, respectivamente). No entanto, nada feito. O Timão seguiu em cima e Yuri Alberto perdeu grande oportunidade cara a cara.

Então, mais mudanças no Glorioso: Vitinho e Cuiabano nos lugares de Mateo Ponte e Alex Telles. Aos 37 minutos, os paulistas deixaram tudo igual. Depois de um bate e rebate na área, a bola ficou com Memphis Depay, que finalizou forte para marcar. Jordan Barrera substituiu Montoro no Alvinegro.

O duelo ficou aberto nos últimos minutos, mas nenhum dos times conseguiu marcar para sair com os três pontos do Nilton Santos.

Botafogo 1x1 Corinthians

Data e hora: 26/07/2025, às 18h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)



Gols: Arthur Cabral, aos 24 min/1ºT (1-0); Memphis Depay, aos 37 min/2ºT (1-1).

Cartões amarelos: Barboza, Mateo Ponte e Allan (BOT); João Pedro e Angileri (COR).

Cartões vermelhos: -



BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Allan e Newton; Nathan Fernandes (Santiago Rodríguez), Joaquín Correa (Savarino) e Montoro (Jordan Barrera); Arthur Cabral.



CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Léo Maná (Matheuzinho), João Pedro, Cacá e Angileri; Charles (Breno Bidon), Raniele, Bahia (Memphis Depay) e Carrillo; Talles Magno (Matheus Bidu) e Romero (Yuri Alberto).