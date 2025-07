Allan em ação pelo Botafogo diante do Corinthians - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2025 20:51

"Fizemos um grande primeiro tempo, com um ritmo muito forte. Normal que no segundo tempo o ritmo baixasse um pouco, mas nos perdemos. Perdemos confiança, deixamos de ter a bola e demos confiança ao adversário. Em um lance bobo, sofremos o empate", analisou o volante.

O camisa 25 também comentou a chegada de reforços ao Alvinegro: "São muitos jogadores novos chegando, é difícil assimilar rapidamente as dinâmicas do time, mas estão se encaixando bem. Com o tempo, estaremos cada vez melhores para conseguir resultados positivos".