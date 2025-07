Emerson Royal assinou vínculo com o Flamengo até o fim de 2028 - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 26/07/2025 20:36 | Atualizado 26/07/2025 20:39

Rio - O Flamengo anunciou a contratação do lateral-direito Emerson Royal na noite deste sábado (26). O defensor, que estava no Milan, assinou vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2028. Ele chega para substituir Wesley, vendido à Roma.

No total, o Fla pagará ao clube italiano cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 58 milhões) para contar com o jogador. Ele será apresentado à torcida ao lado de Saúl Ñíguez - que também foi contratado recentemente -, antes do duelo com o Atlético-MG, no Maracanã.