Bruno Henrique é acusado de forçar cartão no jogo entre Flamengo e Santos, pela 31ª rodada do Brasileiro de 2023 - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 26/07/2025 10:04

Rio - A defesa de Bruno Henrique se manifestou, na manhã deste sábado (26), após o atacante do Flamengo virar réu por fraude esportiva . A nota, assinada por Felipe Carvalho e Ricardo Pieri, afirma que o jogador "jamais tomou parte em qualquer esquema de apostas".

"O Poder Judiciário rejeitou quase que a integralidade da denúncia formulada pelo Ministério Público. A parte que remanesce será prontamente esclarecida, de modo a ensejar o seu arquivamento.

Bruno Henrique segue confiando na Justiça, enquanto mantém foco e dedicação total à vida de atleta de futebol, certo de que jamais tomou parte em qualquer esquema de apostas esportivas", diz o comunicado.

Além de Bruno Henrique, outro que igualmente virou réu foi Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do camisa 27. A decisão foi tomada na última sexta-feira (26) pelo juiz Fernando Brandini Barbagalo, da 7ª Vara criminal do DF. Ele aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Houve também uma denúncia por estelionato pedida pelo MP, mas foi indeferida pelo juiz. Ambos terão dez dias para apresentar defesa.

Relembre o caso

Bruno Henrique é acusado de agir deliberadamente para ser advertido pelo árbitro com um cartão no jogo entre Flamengo e Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), quem comanda a investigação, o atacante informou o irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, de que levaria o amarelo, o que permitiu que ele fizesse uma aposta na punição ao jogador. Ainda segundo a investigação, Wander repassou a informação a outras pessoas, também denunciadas pelo MPDFT.

O MPDFT embasou a denúncia em uma trocas de mensagens nos celulares de Bruno Henrique e do irmão, que foram investigados após cumprimento de mandado de busca e apreensão em novembro do ano passado.