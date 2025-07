Wesley em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 26/07/2025 13:15

Rio - A caminho de Roma para se apresentar ao seu novo clube, o lateral-direito Wesley, de 21 anos, afirmou que está realizando um sonho de atuar no futebol europeu. O jovem prometeu que irá voltar um dia para atuar no Brasil e que jogará novamente pelo Flamengo.

"Estou realizando um sonho, mas com um pedaço do coração partido, porque estou deixando a Nação. Espero um dia voltar. Não é um adeus, é um até logo. Aqui eu estou em casa. Quando eu voltar, é Flamengo", disse em entrevista no Aeroporto do Galeão.

A transferência foi finalizada por 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), sendo 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões) fixos, e posteriormente mais 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões) em bônus por metas.

Wesley se profissionalizou em 2022 e se tornou peça fundamental no Flamengo a partir da temporada passada. Com boa atuações, o lateral recebeu oportunidades na seleção brasileira, neste ano, inclusive com Carlo Ancelotti.