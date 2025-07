Emerson Royal é o segundo reforço do Flamengo para o restante da temporada - Reprodução de vídeo

Publicado 26/07/2025 08:19

Rio - Emerson Royal desembarcou no início da manhã deste sábado (26), no Rio de Janeiro, para realizar exames e assinar contrato como novo jogador do Flamengo . Por questões de logística, o lateral-direito não conversou com a imprensa presente no Aeroporto do Galeão.