Lewandowski com a camisa do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 26/07/2025 20:50

Japão - O atacante do Barcelona, Robert Lewandowski, de 36 anos, falou sobre o processo de maturidade de Lamine Yamal, que completou 18 anos, recentemente. O polonês reforçou que o espanhol já é um adulto e que acredita que na próxima temporada ele poderá superar o seus feitos do seu último ano.

"Lamine Yamal não é mais um menino, tem 18 anos, já é um adulto. É muito bom, não só como jogador, mas um jovem muito bom fora de campo. Temos muito contato, e tenho certeza de que ele pode jogar nesta temporada melhor do que no ano passado", disse em conversa com os jornalistas na pré-temporada no Japão.

Lewa também elogiou a contratação de Marcus Rashford, que foi emprestado pelo Manchester United. O polonês acredita que o inglês tem muito a acrescentar ao Barça.

"É um jogador de grande talento, está em forma e pode nos ajudar em diferentes posições. Será muito importante a sua polivalência, e isso é bom para a equipe. Me lembro de jogar contra o Manchester United e ele estar muito bem. Estou convencido de que pode nos ajudar muito", disse.