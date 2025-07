Grêmio anunciou Balbuena - Divulgação / Grêmio

Grêmio anunciou BalbuenaDivulgação / Grêmio

Publicado 26/07/2025 15:43

Rio Grande do Sul - O zagueiro Fabián Balbuena, de 33 anos, foi anunciado como reforço do Grêmio para o segundo semestre. O paraguaio estava livre no mercado e assinou contrato com o clube gaúcho até o meio da temporada de 2027.

O Vasco tentou a contratação do defensor no começo da temporada, porém, ele acabou permanecendo no Dínamo de Moscou, da Rússia. Após ter seu contrato encerrado, o nome do veterano voltou a ganhar força no Cruz-Maltino, mas o seu destino foi Porto Alegre.

O Grêmio será o segundo clube do futebol brasileiro que Balbuena irá atuar. O paraguaio teve duas passagens pelo Corinthians, tendo sido campeão brasileiro pelo clube de São Paulo.

Revelado pelo Cerro Porteño, Balbuena, de 33 anos, passou pelo Nacional e pelo Libertad, ambos do Paraguai, antes de chegar ao Corinthians em 2016. Ele viveu o seu auge no clube paulista, no ano seguinte, quando foi campeão do Brasileiro. O paraguaio passou pelo West Ham e voltou a jogar pelo Timão nos últimos anos. No Dínamo Moscou, ele atuou de 2021 até este ano.