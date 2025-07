Reforço do Vasco, Thiago Mendes não entra em campo desde maio, quando ainda estava no Catar - Matheus Lima / Vasco

Publicado 26/07/2025 14:41

Rio - Reforço do Vasco para a sequência da temporada, Thiago Mendes foi relacionado para enfrentar o Internacional, neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista poderá, então, fazer sua estreia pelo Cruz-Maltino em Porto Alegre.

Ele não entra em campo desde o dia 24 de maio, quando ainda vestia a camisa do Al-Rayyan, do Catar. Desde que chegou ao Gigante da Colina, passou por um processo de recondicionamento para estar 100% fisicamente. Por isso, não atuou nos últimos quatro jogos da equipe.

Lucas Freitas, que estava gripado e ficou de fora do empate em 1 a 1 com o Independiente del Valle, do Equador , se recuperou e estará à disposição diante do Colorado. Coutinho e GB, em tratamento, e João Victor, suspenso, serão desfalques.