Ida de Thiago Mendes para o Rio Grande do Sul ficará à cargo de Fernando Diniz - Matheus Lima / Vasco

Ida de Thiago Mendes para o Rio Grande do Sul ficará à cargo de Fernando DinizMatheus Lima / Vasco

Publicado 26/07/2025 09:29

Rio - Thiago Mendes pode aparecer na lista de relacionados do Vasco para enfrentar o Internacional, no domingo (27). Segundo o jornalista Venê Casagrande, o volante teve uma boa semana de treinos, mas a decisão final ficará com Fernando Diniz.