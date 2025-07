Morumbis, estádio do São Paulo - José Tramontin / Athletico

Publicado 26/07/2025 19:13

Rio - O duelo entre Santos e Vasco , pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 17 de agosto, às 16h (de Brasília), será no Morumbis. As partidas no estádio do fazem parte de um acordo com o São Paulo, que autoriza o Peixe a disputar três jogos na casa do rival nesta temporada.