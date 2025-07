Presentes no estádio, em Hong Kong, fizeram um mosaico em homenagem a Diogo Jota - Peter Parks / AFP

Publicado 26/07/2025 12:01

Hong Kong – O Liverpool seguiu prestando homenagens a Diogo Jota, morto em um acidente de carro no início deste mês , e realizou uma série de tributos ao atacante neste sábado (26), antes de um amistoso com o Milan. Ao entrar em campo no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, os jogadores usaram um patch especial na camisa com os dizeres: "Diogo J. 20".

The Diogo Jota tributes on Liverpool's shirt pic.twitter.com/6NoW2VXtCb

Nas arquibancadas, torcedores levantaram um mosaico com as iniciais do jogador e o número 20, que será aposentado pelo clube . A lenda Kenny Dalglish também entrou em campo com uma coroa de flores. No minuto 20 da partida, uma salva de palmas foi feita pelos presentes em homenagem ao português.