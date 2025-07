Marcus Buchecha fará sua estreia pelo Ultimate no UFC Abu Dhabi - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 26/07/2025 10:00

A pesagem oficial do UFC Abu Dhabi, realizada na madrugada desta sexta-feira (25), transcorreu sem surpresas. Todos os 24 atletas escalados para o evento bateram o peso, incluindo os protagonistas da luta principal: Robert Whittaker e Reinier de Ridder. O duelo, válido pela divisão dos médios (até 84kg), está confirmado como atração principal do card deste sábado (26), nos Emirados Árabes Unidos.



Invicto no UFC após três apresentações e ex-campeão duplo do ONE Championship, Reinier de Ridder foi o primeiro dos protagonistas a subir à balança, registrando 84,3kg. Na sequência, o ex-campeão linear dos médios do Ultimate, Robert Whittaker, cravou 84,1kg. Em busca de mais uma corrida rumo ao título, o australiano vem de derrota para o invicto Khamzat Chimaev em sua última luta.