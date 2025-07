Primeiro seminário de Boxe profissional realizado no Brasil terá a chancela da WBO - (Foto: Divulgação)

Publicado 25/07/2025 08:00 | Atualizado 25/07/2025 11:22

A menos de um mês da primeira edição do Outboxing Nigh Fight, Rio Claro respira boxe. Antes do evento, a cidade, que fica a 180 km de São Paulo, receberá o 1° Seminário WBO no Brasil, no dia 10 de agosto, às 13h. Iniciativa inédita no país, o encontro é promovido pelo Conselho Nacional de Boxe, em parceria com a Outboxing.



O primeiro seminário de boxe profissional realizado no Brasil terá a chancela da WBO (Organização Mundial de Boxe), uma das quatro principais entidades deste esporte no Mundo, e contará com as presenças de Gustavo Olivieri, presidente da WBO, e Jesuan Letizia, vice-presidente da WBO da América Latina.



Advogado porto-riquenho, Gustavo Olivieri entrou como estagiário na WBO e com o passar do tempo se tornou braço-direito do então presidente Francisco “Paco” Valcárcel, atuando como conselheiro jurídico e gestor operacional, entre outras funções. Olivieri se tornou presidente após Valcárcel retirar sua candidatura e indicá-lo como seu sucessor, em outubro de 2024, pondo fim a um mandato de quase 30 anos.



Sob o comando de Olivieri, a WBO passou por uma mudança geracional, mergulhando numa nova era. Suas principais ações foram a orientação financeira para pugilistas e reinvestimento de taxas de sanção em programas de segurança financeira e branding pessoal; programas educacionais sobre gestão de carreira e uso das mídias sociais; apoio ao boxe de base na América Latina, com doações de equipamentos e melhorias em ginásios, como por exemplo na Argentina e no Panamá; e a reafirmação da oposição a retornos de lutas de 15 rounds, defendendo a segurança dos atletas.



O argentino Jesuan Letizia começou a carreira de árbitro profissional de boxe em 2012 e tem mais de 450 lutas no currículo. Ele passou a exercer a função de fiscal quatro anos depois. Desde 2017, atua como supervisor em combates profissionais da WBO, sediada em Porto Rico. Letizia tem experiência como professor da Escola de Boxe da Federação Argentina de Boxe e foi colaborador no Projeto dos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018.



Será a primeira vez que o Brasil receberá representantes oficiais da WBO. Uma oportunidade única para compartilhar conhecimento fortalecer e abrir novos caminhos para o boxe nacional. Entre tantos assuntos importantes, o evento apresentará regulamentações e discussões de temas como a realidade dos atletas e treinadores, além de debater o cenário político do esporte e o desenvolvimento do boxe no Brasil. As mesas serão compostas pelos principais membros dirigentes da WBO e da CNB.



Aberto ao público em geral, o 1º Seminário WBO no Brasil oferece inscrições gratuitas e proporcionará trocas de experiências, capacitação e networking para atletas, treinadores, empresários, promotores, dirigentes, árbitros e demais profissionais que atuam direta ou indiretamente com o boxe. Também serão bem-vindos fãs, comerciantes, entusiastas e apaixonados pelo esporte.



Serviço:



1º Seminário WBO no Brasil

Dia 10 de agosto, às 13h



Outboxing - Avenida 5, nº 3190, Residencial dos Bosques, Rio Claro-SP https://maps.app.goo.gl/cwdgCNrgNe5BtaLw5



Rio Claro-SP (a 180km de São Paulo)

Vagas limitadas: Faça já a sua inscrição e garanta sua participação nesse dia histórico!



Inscreva-se no link abaixo

https://www.sympla.com.br/evento/1-seminario-wbo-brasil/3044930