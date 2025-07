Evento será transmitido ao vivo no canal de Whindersson Nunes - (Foto: Divulgação)

Evento será transmitido ao vivo no canal de Whindersson Nunes (Foto: Divulgação)

Publicado 25/07/2025 08:00 | Atualizado 25/07/2025 11:01

O Coari Champions 7, principal evento de MMA do interior do Amazonas, será transmitido ao vivo no canal de Whindersson Nunes no YouTube na próxima quarta-feira (30), a partir das 19h, no horário de Brasília (18h no horário local). A narração ficará por conta de Carlos Arthur Jr, com comentários da estrela do UFC Carlos Prates.



Com cerca de 45 milhões de inscritos em seu canal, Whindersson dá início a um projeto pessoal de amplificar o cenário nacional das lutas, oferecendo visibilidade a atletas promissores. No mês passado, o influenciador já havia transmitido o evento de boxe Most Valuable Promotions (MVP), de Jake Paul, que contou com a campeã mundial Bia Ferreira defendendo seu título na luta principal.