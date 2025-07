Emilly Freitas brilhou no Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu - (Foto: Divulgação)

Publicado 24/07/2025 14:00 | Atualizado 25/07/2025 11:37

A jovem Emilly Freitas Feijó, de apenas 12 anos, vem chamando a atenção do esporte brasileiro. Natural de Itaguaí, ela conquistou no último dia 19 a medalha de ouro na etapa brasileira do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu, uma das competições mais importantes do calendário mundial da modalidade. No dia seguinte, voltou aos tatames para garantir o bronze no Campeonato Estadual de Judô, representando o Flamengo.



A vitória no jiu-jitsu foi no sábado (19), na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio. A etapa faz parte do circuito oficial da Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos (UAEJJF) e reuniu atletas de diversos países. Emilly competiu na categoria até 44 kg, faixa-branca, representando o Projeto 300, iniciativa social ligada à igreja católica do bairro Engenho. “No começo fiquei meio pensativa, mas depois vi como o campeonato era grande, internacional, e me empolguei. Foi incrível. Tinha muitos famosos do jiu-jitsu e eu estava lá! Me senti toda boba”, contou, rindo.