Pablo Rosales fará sua estreia como faixa-roxa na LMJJ (Foto: Reprodução)

Publicado 26/07/2025 08:00

Nos dias 16 e 17 de agosto, o ginásio da Universidade Federal de Juiz de Fora (FAEFID) vai receber a quinta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2025, organizado pela LMJJ e que vem reunindo grandes nomes do Jiu-Jitsu não apenas de Minas Gerais, mas de todo o Brasil em ação.



Entre eles está o recém graduado faixa-roxa Pablo Rosales, representante da equipe Melqui Galvão e que brilhou na terceira etapa, realizada em abril, em Belo Horizonte. Na ocasião, Pablo - ainda faixa-azul - faturou quatro títulos, com o ouro duplo Gi & No-Gi.



"Gostei muito da performance, apesar de não estar no meu nível máximo, mas consegui controlar todas as lutas com tranquilidade. Eu queria um campeonato para testar posições novas e vi na LMJJ essa oportunidade, além de alavancar minhas redes sociais também. Curti demais a organização e já estou me preparando para a próxima etapa", afirmou Pablo.

Em abril, jovem brilhou na etapa de Belo Horizonte (Foto: Reprodução)

O retorno do jovem ao Campeonato Mineiro acontecerá justamente em agosto, em Juiz de Fora, e de acordo com Pablo Rosales, ele vai de novo em busca dos títulos absolutos com e sem quimono, apesar de saber do alto nível dos adversários.



"Minha expectativa para a quinta etapa é altíssima. Estou totalmente preparado para tudo e todos que aparecerem no meu caminho. Venho treinando intensamente para esse momento e não vejo a hora de sentir a energia do evento, pisar no tatame e mostrar todo o trabalho que venho construindo", contou o novo faixa-roxa, que completou:



"Vai ser uma grande oportunidade de me testar e dar um passo a mais rumo aos meus objetivos no Jiu-Jitsu. Com toda certeza, estou muito ansioso para ver todos novamente e entregar um show".

Aos 18 anos de idade, Pablo Rosales começou a treinar ainda criança, aos 5, por incentivo do pai. Atualmente representando a equipe Melqui Galvão, em São Paulo, o jovem citou inspiração no seu pai, é claro, além dos multicampeões Mica Galvão e Diogo Reis, e do professor Melqui.



"Minha maior inspiração no esporte vem de pessoas que estão muito próximas a mim: o Mica, o Diogo e o Melqui. Além de serem coachs e atletas excepcionais, eles são meus parceiros de treino e motivam todos os dias a buscar o meu melhor. Treinar ao lado deles me faz ver de perto o nível de dedicação e paixão que é preciso para ser um campeão e isso me inspira demais. O meu maior sonho é fazer história no Jiu-Jitsu, mostrar para o mundo quem é o Pablo Rosales e chegar ao ponto em que todos conheçam o meu nome", encerrou.



Com peso 5 estrelas no ranking, a quinta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2025 tem inscrições abertas até 12/08 no site www.lmjj.com.br e promete reunir as melhores equipes e atletas do país.