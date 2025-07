Sob comando de Renato Gaúcho, o Fluminense nem sequer pontuou após o Mundial de Clubes - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 26/07/2025 11:23 | Atualizado 26/07/2025 11:24

Rio – O Fluminense tenta reencontrar o caminho das vitórias e precisa dar uma resposta ao seu torcedor contra o São Paulo, no Morumbi. Desde o retorno do Mundial de Clubes, o time acumulou três derrotas consecutivas e ainda perdeu Jhon Arias, negociado com o futebol inglês.