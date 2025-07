Samir Xaud, atual presidente da CBF - Rafael Ribeiro / CBF

Samir Xaud, atual presidente da CBFRafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/07/2025 15:24

Rio - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, assinou na sexta-feira (25) o documento que consolida a composição do grupo de trabalho que vai elaborar as bases do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro, com participação de clubes e federações.



O plano será apresentado em novembro. A medida visa estabelecer melhores práticas de governança às agremiações que constituem o futebol brasileiro.



Ao todo, 32 clubes foram inscritos para participar do grupo, incluindo os quatro grandes de São Paulo - Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. A portaria sinaliza que a lista assegura "representatividade e pluralidade regional".



O Fair Play Financeiro foi uma das promessas de Xaud durante a curta campanha que teve. O discurso foi mantido após a eleição. O dirigente apresentou o assunto entre as suas prioridades para o mandato que vai até 2029.

Confira quais clubes foram inscritos pela CBF:

. Atlético Mineiro SAF

. Esporte Clube Bahia SAF

. SAF Botafogo

. Red Bull Bragantino Futebol Ltda.

. Ceará Sporting Club

. Sport Club Corinthians Paulista

. Cruzeiro Esporte Clube SAF

. Clube de Regatas do Flamengo

. Fluminense Football Club

. Fortaleza Esporte Clube

. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

. Sport Club Internacional

. Esporte Clube Juventude

. Mirassol Futebol Clube

. Sociedade Esportiva Palmeiras

. Santos Futebol Clube

. São Paulo Futebol Clube

. Sport Club do Recife

. Vasco da Gama SAF

. Esporte Clube Vitória

. América Futebol Clube SAF

. Clube Athletico Paranaense

. Athletic Club Esportes SAF

. Avaí Futebol Clube

. Botafogo Futebol S/A

. Associação Chapecoense de Futebol

. Clube de Regatas Brasil

. Ferroviária SAF

. Goiás Esporte Clube

. Grêmio Novorizontino SAF

. Paysandu Sport Club

. Clube do Remo