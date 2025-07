Vitinho pode acertar com o Fluminense - Divulgação/ Ettifaq

Vitinho pode acertar com o FluminenseDivulgação/ Ettifaq

Publicado 26/07/2025 14:50

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Fluminense negocia a contratação de Vitinho, de 31 anos, que passou por Botafogo e Flamengo. De acordo com informações do portal "GE", o Tricolor enviou uma proposta para o meia-atacante, que também tem uma proposta do futebol saudita.

Vitinho está sem clube desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. O jogador trabalhou com Renato Gaúcho, no Flamengo em 2021, e é uma indicação do treinador do Fluminense. Naquela temporada, o meia-atacante viveu seu melhor ano individual pelo Rubro-Negro.

Apesar de não ter sido titular absoluto, Vitinho entrou em campo em 63 jogos, anotou 14 gols e deu 15 assistências pelo Flamengo. Ele atuou no clube carioca de 2018 a 2022, sendo campeão da Libertadores e bicampeão do Brasileiro.

Vitinho foi revelado pelo Botafogo, defendeu o CSKA, da Rússia, o Internacional, além do Rubro-Negro, e do Al-Ettifaq e do Al-Shabab, ambos da Arábia Saudita. Em sua última temporada, ele entrou em campo em 33 jogos, anotou sete gols e deu sete assistências.