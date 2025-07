Renato Gaúcho aperta a mão de Samuel Xavier em treino - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/07/2025 18:18

Rio - A saída de Jhon Arias e as derrotas nas últimas três partidas do Brasileiro evidenciaram a necessidade de reforços por parte do Fluminense. De acordo com informações do portal "GE", o Tricolor busca três novos jogadores, em especial dois atacantes.

O clube carioca trouxe antes do Mundial de Clubes o atacante Yeferson Soteldo, e depois da competição contou com a volta de John Kennedy, ainda assim, o setor é considerado prioridade máxima para a busca de reforços.

O Fluminense busca um atacante de lado, para substituir Arias e mais um centroavante. Além de John Kennedy, o clube carioca tem no elenco Germán Cano e Everaldo, porém, existe o entendimento de que há a necessidade de mais um.

Até o momento, o Flu negocia com dois jogadores. O primeiro é Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, porém, as conversas estão paradas, após o pedido do clube colombiano ser considerado alto pelo Fluminense. E Vitinho, ex-Flamengo e Botafogo, que está sem clube, e recebeu uma proposta.

Ainda exista a possibilidade do clube das Laranjeiras contratar mais um jogador, porém, o setor é desconhecido. Um zagueiro canhoto é uma das possibilidades, além de mais um atleta para o meio-campo.