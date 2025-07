Fluminense vive si - Reprodução / AS

Fluminense vive siReprodução / AS

Publicado 26/07/2025 20:20

Rio - Há algumas poucas semanas, o Fluminense enchia seus torcedores de orgulho ao ser o melhor time não europeu no Mundial de Clubes. Depois do retorno ao Brasileiro, o clube carioca perdeu três jogos seguidores e já deixa os tricolores preocupados. A situação foi destacada pelo jornal espanhol "AS".

"O Fluminense tem enfrentado dificuldades desde a eliminação tardia do recente Mundial de Clubes. O clube, que se tornou uma verdadeira revelação ao chegar às semifinais da competição, agora soma quatro derrotas (três na Série A) com um elenco que não se recuperou desde a saída da sua principal estrela", disse o diário.

A perda citada foi Jhon Arias. O colombiano, de 27 anos, se transferiu Wolverhampton recentemente, e o clube das Laranjeiras ainda não encontrou uma reposição.

"Embarcando em uma sequência de resultados ruins, principalmente contra vários times de ponta, o Fluminense não consegue somar pontos desde a pausa de junho", afirmou.

175 / 5.000