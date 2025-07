Gianluigi Donnarumma em jogo do PSG - Divulgação / PSG

Publicado 26/07/2025 19:50

Rio - O Galatasaray, da Turquia, deseja a contratação de um goleiro reconhecido no futebol mundial. Depois de fazer uma proposta pelo por Ederson, do Manchester City, o clube também entrou na briga por Gianluigi Donnarumma, de 26 anos, do PSG. As informações são do portal "Tuttomercato".

Um dos destaques do PSG nos títulos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões, Donnarumma tem contrato até julho de 2026. O italiano deseja uma valorização por parte da equipe de Paris e tem outras equipes de olho no seu futebol.

Em relação a Ederson, o Galatasaray ofereceu algo em torno de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões, na cotação atual) para tirar o goleiro do Manchester City. O contrato do brasileiro, de 33 anos, com o clube inglês também vai até o fim da próxima temporada.

Revelado pelo Milan, Donnarumma atua pelo PSG há quatro temporadas. Além do título da Liga dos Campeões pelo clube francês, o goleiro também conquistou a Eurocopa de 2021 pela seleção italiana.