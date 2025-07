Douglas Luiz em jogo da Juventus - Divulgação / Juventus

Publicado 26/07/2025 18:50

Rio - Ausente na reapresentação da Juventus, o volante Douglas Luiz, de 27 anos, pode arcar com o bolso por conta da atitude. De acordo com informações do jornal italiano "Gazzetta dello Sport", ele vai receber uma multa que será em torno de 120 mil euros (cerca de R$ 784,3 mil).

O jogador deveria se reapresentar ao clube italiano na última quinta, assim como o restante do elenco, mas faltou sem uma justificativa. Douglas Luiz já demonstrou insatisfação na última temporada, por não ter recebido muitas oportunidades. Em 27 jogos pela Juventus, foram seis jogos como titulares com dois técnicos diferentes, Thiago Motta e Igor Tudor, respectivamente.

West Ham, Everton e Liverpool monitoram sua situação. O seu antigo clube, Aston Villa, também é apontado como um possível destino para o volante. Comprado, em 2024, por cerca de 50 milhões de euros (na cotação atual cerca de R$325 milhões), os Bianconeris pretendem vendê-lo por 40 milhões de euros (R$260 milhões).

Revelado pelo Vasco, Douglas Luiz foi contratado pelo Manchester City em 2017, mas nunca atuou. Ele passou pelo Girona, da Espanha, emprestado, e depois foi contratado em definitivo pelo Aston Villa. Após cinco temporadas pelo clube inglês, acabou sendo comprado pela Juventus.