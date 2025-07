Lucas Perri assinou vínculo com o Leeds United por quatro anos - Divulgação / Leeds United

Lucas Perri assinou vínculo com o Leeds United por quatro anosDivulgação / Leeds United

Publicado 26/07/2025 16:15

O Leeds United, da Inglaterra, anunciou a contratação de Lucas Perri. O goleiro, que estava no Lyon, foi comprado por 16 milhões de euros (cerca de R$ 104,5 milhões), além de 2 milhões de euros (R$ 13 milhões) em metas a serem alcançadas. Ele assinou vínculo com os ingleses por quatro anos.

Leia mais: Liverpool homenageia Diogo Jota antes de amistoso com o Milan

Lucas Perri vestiu a camisa do Glorioso em 2023 e rumou ao Lyon em janeiro do ano passado. Por lá, brilhou, tomou conta do setor e foi peça-chave na classificação para a Liga Europa na última temporada.

Leia mais: West Ham está disposto a vender Lucas Paquetá

Agora, se prepara para escrever um novo capítulo no Leeds United, na Premier League. O goleiro já havia passado pelo futebol inglês, quando foi emprestado ao Crystal Palace pelo São Paulo - time que o revelou. No entanto, à época, não disputou nenhuma partida oficial.