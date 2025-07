Alexsander com a camisa do Al Ahli - Divulgação / Al Ahli

Publicado 26/07/2025 17:40

Rio - Campeão da Libertadores pelo Fluminense, Alexsander, de 21 anos, está perto de voltar ao futebol brasileiro. O Atlético-MG encaminhou a contratação do volante, junto ao Al Ahli, da Arábia Saudita. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Revelado pelo Fluminense, o volante se profissionalizou em 2022. Na temporada seguinte, ele chegou a ser titular atuando como lateral-esquerdo e na sua posição de origem. O jovem participou das conquistas da Libertadores e do Carioca.

No total, Alexsander entrou em campo e 64 jogos pelo Fluminense, fez dois gols e deu três assistências. Ele foi vendido pelo clube carioca, no meio do ano passado, por algo em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões na cotação da época).

Pelo Al Ahli, o volante entrou em campo em apenas 17 jogos e deu uma assistência. Recentemente, o Galo contratou outro jogador, que foi revelado pelo Fluminense, o atacante Gabriel Teixeira, de 24 anos, que estava no Sporting, de Portugal.