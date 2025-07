Luis Diaz em campo pelo Liverpool - Divulgação / Liverpool

Luis Diaz em campo pelo LiverpoolDivulgação / Liverpool

Publicado 26/07/2025 19:20

Hong Kong - Após a derrota para o Milan por 4 a 2 em amistoso, o treinador Arne Slot falou sobre a ausência de Luis Diaz na partida deste sábado. Ele admitiu que o colombiano está ausente por conta das negociações para uma possível transferências antes do começo da temporada europeia.

"Sim, Luis Diaz ficou de fora hoje devido a indefinição sobre seu futuro", disse o comandante. O atacante está na mira de clubes como Bayern e Barcelona.

A partida contou com homenagens a Diogo Jota, morto em um acidente de carro no início deste mês. Ao entrar em campo no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, os jogadores do Liverpool usaram um patch especial na camisa com os dizeres: "Diogo J. 20".

Nas arquibancadas, torcedores levantaram um mosaico com as iniciais do jogador e o número 20, que será aposentado pelo clube. A lenda Kenny Dalglish também entrou em campo com uma coroa de flores. No minuto 20 da partida, uma salva de palmas foi feita pelos presentes em homenagem ao português.