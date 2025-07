Rodrygo está em situação delicada no Real - Reprodução / As

Publicado 26/07/2025 21:35

Rio - O atacante Rodrygo, de 24 anos, está cada vez com seu futuro mais indefinido. O jornal espanhol "AS" destacou que clubes como Liverpool, Arsenal e Bayern, que tinham o interesse no brasileiro, estão acertando com outros nomes para o setor e deixando o jogador sem opções no mercado.

"O problema é que Rodrygo, que tem uma ótima reputação no continente, está vendo como os grandes clubes europeus estão apostando em outras estrelas, enquanto ele fica de fora", disse o diário.

O Bayern tem Luis Diaz, do Liverpool, como prioridade. Os Reds investiram em Hugo Ekitike, ex-Eintracht Frankfurt, e Florian Wirtz, que estava no Bayer Leverkusen. Por último, o Arsenal trouxe Martín Zubimendi, da Real Sociedad, Noni Madueke, do Chelsea, e Viktor Gyökeres, do Sporting.

"Ele só tem a opção do Tottenham, mas o clube londrino seria um degrau abaixo em comparação com as outras opções. Aos poucos, Rodrygo está ficando sem alternativas para sair", finalizou.