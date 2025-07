Messi não escapou das consequências por sua ausência no Jogo das Estrelas da MLS - Ira L. Black / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Messi não escapou das consequências por sua ausência no Jogo das Estrelas da MLSIra L. Black / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 25/07/2025 15:28

Estados Unidos - Lionel Messi não escapou das consequências por sua ausência no Jogo das Estrelas da MLS e foi punido com um jogo de suspensão. A liga anunciou a decisão nesta sexta-feira (25) e incluiu também Jordi Alba, que igualmente não participou do evento. Com isso, a dupla desfalca o Inter Miami contra o Cincinnati, no sábado (26).

O camisa 10 era um dos nomes mais esperados para o All-Star Game. A partida reuniu os principais jogadores do futebol dos Estados Unidos e do México e aconteceu na última quarta-feira (23), em Austin, no Texas.

Ainda não há uma justificativa oficial, mas presume-se que a sequência de jogos do craque argentino tenha sido fundamental para a sua decisão de não participar. Desde o início de abril, ele esteve em campo por 90 minutos em 23 das últimas 24 partidas disputadas pelo clube norte-americano.

Técnico do Inter Miami, Javier Mascherano já havia demonstrado preocupação com a condição física do jogador e confirmou, nesta sexta-feira (25), que Messi não treinou ao longo da semana devido a uma fadiga. Alba, por sua vez, sofreu uma pancada no último jogo, contra o New York Red Bulls.

Pelo regulamento da MLS, qualquer atleta que faltar ao Jogo das Estrelas será suspenso por um jogo. A única forma de anular a punição seria a entrega de uma comprovação que justifique a ausência.