Cristiano Ronaldo cumprimenta Jorge JesusReprodução/Al-Nassr

Rio - Cristiano Ronaldo se apresentou ao Al-Nassr para a pré-temporada na Áustria, em Salzburg, nesta quinta-feira (25), e teve o primeiro contato com o treinador, Jorge Jesus. Por causa da participação na Liga da Nações com a seleção portuguesa, o atacante recebeu dias a mais de férias em relação ao restante do elenco.





O primeiro contato entre o jogador e o técnico foi flagrado pela equipe de comunicação do clube na concentração do Al-Nassr, em Salzburg. Jorge Jesus foi um pedido particular de Cristiano Ronaldo e afirmou que sem o convite do craque, não teria assinado.

Esta será a 24ª temporada na carreira do craque português. Além do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo já pensa na sua sexta Copa do Mundo, em junho de 2026, nos Estados Unidos. Ele também busca a marca de mil gols - restam 62 para alcançar a meta.



Cristiano Ronaldo deve alcançar o feito de ser o primeiro jogador na história a atingir 100 gols por quatro clubes diferentes. Pelo time da Arábia, o jogador tem 99 gols em 111 partidas.

Esse desempenho foi alcançado por ele no Manchester United (145 gols), no Real Madrid (450) e na Juventus (101). Ele também chegou à meta na seleção portuguesa, com 138 gols em 221 partidas.