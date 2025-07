Kerolin em ação durante o jogo entre Brasil e Colômbia - Lívia Villas Boas / CBF

Publicado 25/07/2025 23:08 | Atualizado 25/07/2025 23:21

Equador - Na noite desta sexta-feira (25), o Brasil empatou com a Colômbia por 0 a 0 no Estádio IDV, em Quito, e avançou à semifinal da Copa América feminina como líder do Grupo B. A Seleção assegurou a vaga para o mata-mata na rodada passada , mas faltava definir a posição. Na próxima fase, a equipe de Arthur Elias vai enfrentar o Uruguai.

A Amarelinha atuou com uma jogadora a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo, quando Lorena foi expulsa. A goleira saiu mal da área e bloqueou um chute da Colômbia com o braço. Inicialmente, a árbitra apresentou o cartão amarelo, mas mudou a cor após conversar com a bandeirinha.

Apesar disso, a equipe de Arthur Elias conseguiu segurar o empate. As colombianas tiveram mais volume ofensivo no primeiro tempo, mas o Brasil soube se defender.

Na etapa complementar, a seleção brasileira foi melhor e chegou a botar uma bola no trave nos acréscimos. A Colômbia só levou perigo em praticamente uma escapada, mas sequer conseguiu concluir.

Posição no grupo

O Brasil chegou aos dez pontos e se manteve na liderança. Já a Colômbia soma oito e ficou na vice-liderança.

O Grupo A teve a seleção da Argentina no topo, com 12 pontos conquistados. O Uruguai veio logo atrás, com sete.

Agenda

A partida entre Brasil e Uruguai está prevista para a próxima terça-feira (29), às 21h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Do outro lado da chave estão Argentina e Colômbia, que se enfrentam um dia antes, no mesmo dia e horário.