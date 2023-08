Lucas Perri - Vitor Silva / Botafogo

Lucas PerriVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/08/2023 12:29

Rio - Destaque do Botafogo na atual temporada, Lucas Perri pode não iniciar o ano que vem no clube carioca. De acordo com informações do jornalista italiano Lorenzo Lepore, o Lyon encaminhou um acerto com o Alvinegro pelo goleiro para 2024.

O valor da operação seria em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões). O Lyon, também é administrado por John Textor, e nesta temporada fechou a contratação de Jeffinho por 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões na época), com possibilidade de mais 2,5 milhões de euros em bônus no caso de metas individuais cumpridas.

Lucas Perri, de 25 anos, chegou ao Botafogo no ano passado, e neste ano se tornou titular absoluto da equipe carioca. No total, o goleiro entrou em campo em 43 jogos em 2023.