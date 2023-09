Luis Henrique - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/09/2023 12:29

Rio - Atacante do Botafogo, Luis Henrique, de 21 anos, vive em 2023 a temporada mais frutífera da sua carreira. No entanto, o retorno ao Alvinegro por pouco não aconteceu. No ano passado, o jovem foi disputado pelo atual clube e pelo Flamengo. Porém, o desejo de John Textor prevaleceu, e o atacante acabou acertando com o Alvinegro, e se tornando peça importante no elenco.

Revelado pelo Botafogo, Luis Henrique foi vendido ao Olympique de Marselha, da França, em 2020. Após duas temporadas tímidas pelo clube francês, o atacante iniciou negociações para voltar ao Brasil. Foi aí que Flamengo e Botafogo disputaram o jogador, que acabou acertando a sua volta ao clube de General Severiano.

No ano passado, Luis Henrique teve desempenho bastante discreto. Ele entrou em campo em apenas 10 jogos e não fez nenhum gol. Porém, tudo mudou em 2023. Até o momento, o atacante atuou em 44 jogos, fez seis gols e deu três assistências. São seus melhores números em uma temporada como profissional.

O atacante está emprestado até o fim do ano ao Botafogo. A tendência é que o clube carioca exerça a opção de compra e acerte a contratação do atacante em definitivo.