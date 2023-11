Marçal em ação pelo Botafogo na derrota para o Vasco - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/11/2023 21:22

Rio - Capitão do elenco do Botafogo, o lateral-esquerdo Marçal admitiu que o Glorioso não fez um bom jogo na derrota por 1 a 0 para o Vasco, em São Januário, nesta segunda-feira (6). O jogador saiu em defesa das atuações recentes da equipe e pediu calma para o momento ainda com a liderança do Brasileirão.

"Não fizemos um bom jogo, não encaramos o jogo como um clássico, como uma final que é. Temos que tentar retornar àquilo que fizemos de bom. Nos últimos jogos, apesar das derrotas, fizemos bons jogos, o último jogo contra o Palmeiras foi condicionado por um momento do jogo, não é justificativa pelos gols que tomamos, mas o time vinha bem, estava competindo. Contra o Cuiabá foi um outro lance também que decidiu o jogo, o time dos caras não tinha chutado no gol ainda", disse Marçal, após o jogo, ao "Premiere".

A sequência recente do Botafogo fez com que a distância na liderança, que já foi de 14 pontos, ser pulverizada e fazer a equipe empatar em pontos com o Palmeiras (59), tendo ainda um jogo a menos.

"É levantar a cabeça, pensar no que não fizemos hoje, nem no que fizemos de errado, mas no que não fizemos hoje, e olhar para o próximo jogo. Continuamos em primeiro e temos todas as condições de continuar nesse primeiro lugar."