Kevin Amaro, de 21 anosDivulgação / Liverpool

Publicado 04/12/2025 16:20

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Botafogo pode entrar na briga pela contratação de Kevin Amaro, de 21 anos, do Liverpool, do Uruguai. O jovem vem sendo convocado por Marcelo Bielsa para defender a seleção do seu país.

De acordo com informações do jornalista uruguaio Martin Charquero, o presidente do Liverpool, José Luis Palma, contou que o Botafogo aparece forte, ao lado do River Plate, como interessado no lateral.

Para contratar Kevin, o Botafogo terá que fazer um investimento alto. O Liverpool estaria pedindo algo em torno de 10 milhões de dólares (R$ 53 milhões) por 70% dos direitos econômicos.

Kevin Amaro é o único jogador do futebol uruguaio que vem sendo convocado por Marcelo Bielsa. Nos dois últimos anos, ele fez 79 jogos, marcou três gols e deu seis assistências.