Botafogo tem interesse em lateral-direito da seleção do Uruguai
Jogador, de 21 anos, vem se destacando no seu clube atual
Alex Telles revela desejo de encerrar a carreira no Botafogo: 'Não abro mão disso'
Lateral afirmou que se vê jogando no Glorioso por muitos anos
Marlon Freitas se declara ao Botafogo: ‘Não sou nada sem ele’
Volante ainda alimenta sonho de defender a seleção brasileira
Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão
Com muitos desfalques, Botafogo divulga relacionados para encarar o Cruzeiro
Lyon investiga manobra que envolveu venda de jogadores do Botafogo
Segundo jornal francês, clube comprou quatro nomes que seguiram na SAF Alvinegra
Botafogo precisará interromper longo jejum por vaga direta na Libertadores
Glorioso terá o Cruzeiro pela frente nesta quinta-feira (4), no Mineirão
