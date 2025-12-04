Alex Telles em jogo do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Rio - Um dos principais nomes do Botafogo, Alex Telles reforçou que deseja encerrar a carreira no clube carioca. Autor de um dos gols na vitória sobre o Atlético-MG, que deu ao Alvinegro o título da Libertadores, ele se disse bem feliz no clube carioca.

“Com certeza. Eu não abro mão disso, não. Como muita gente já percebeu, a minha identificação com o clube, hoje tenho uma carreira muito vitoriosa, graças a Deus é o meu trabalho, e estou muito feliz aqui no clube”, contou em entrevista ao canal no YouTube do craque Romário.

Com 32 anos, Alex Telles acredita que ainda tem bastante tempo para desempenhar no Botafogo e não tem pretensões de encerrar sua carreira.
“É um clube, sim, que eu tenho uma identificação muito grande. Se essa oportunidade surgir de eu continuar aqui e encerrar minha carreira aqui, que eu não penso ainda, acho que tenho muitos anos pela frente ainda, mas seria um prazer”, afirmou o lateral à Romário TV.

No Botafogo desde setembro de 2024, o lateral soma 66 jogos e 7 gols com a camisa alvinegra. O contrato de Alex Telles vai até o fim de 2026.