Confusão entre Luiz Araújo e FreytesReprodução/TV Globo

Publicado 13/03/2025 00:18 | Atualizado 13/03/2025 00:30

Rio - Uma confusão aconteceu no gramado do Maracanã após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1 , na noite desta quarta-feira (12), e Freytes, zagueiro do Tricolor, foi expulso. O árbitro revisou o ocorrido no monitor do VAR e informou a decisão para Thiago Silva.

O clima começou a ficar quente por volta dos 35 minutos do segundo tempo, quando Luiz Araújo bateu boca com Mano Menezes. O atacante do Flamengo ainda abaixou o meião para mostrar uma tatuagem da taça da Copa do Brasil.

Depois do apito final, Freytes entrou no campo e foi tirar satisfação com Luiz Araújo. Posteriormente, Mano Menezes voltou a tirar satisfação com o jogador do Flamengo.

O zagueiro Freytes foi expulso e vai desfalcar o Fluminense no segundo Fla-Flu da final do Campeonato Carioca, domingo.



O árbitro comunicou a expulsão ao zagueiro Thiago Silva após o fim da partida.



"É complicado. Quando se está na frente, a gente tem que tomar cuidado com algumas atitudes nossas porque causa esse tipo de confusão, como causou em outros clássicos. E a nossa imagem aqui passa para o público, sabe? Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, não sei quem foi, não sei quem foi do meu time, eu não vi a situação, enfim, vamos ver o que o árbitro decide e ver o que a gente tem para fazer de melhor para o próximo jogo", disse Thiago Silva, antes de ser informado da expulsão de Freytes.

Flamengo e Fluminense voltam a campo no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Um empate dá o título ao Rubro-Negro. Já uma vitória do Tricolor por um gol de diferença força os pênaltis.