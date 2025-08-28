Bruno Henrique, do Flamengo, em ação contra o CearáSports Press
Caso seja considerado culpado, o atleta rubro-negro poderá pegar uma suspensão de 360 a 720 dias.
Preocupado com a situação do atleta, José Boto, diretor-técnico do Flamengo, observa o mercado atento à possibilidade de substituir Bruno caso ele seja suspenso. E o nome de Marcos Leonardo aparece muito bem avaliado.
Marcos Leonardo é atacante de ofício, destro, revelado nas categorias de base do Santos e tem apenas 22 anos. Ele foi negociado em janeiro de 2024 ao Benfica, por 25 milhões de euros, e revendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, no mesmo ano, por 40 milhões de euros. O jogador tem o perfil que a atual diretoria rubro-negra determinou para contratações.
VEJA AQUI: FLAMENGO TRAÇA A ESTRATÉGIA PARA TER MARCOS LEONARDO
Entretanto, o pouco tempo que resta para negociar com os árabes e os altos valores salariais desejados pelo atleta (cerca de R$ 3 milhões) podem afastar o jogador do Ninho do Urubu.
Caso o Flamengo não formule uma proposta nos próximos dias, arriscará perder Bruno Henrique e não poderá voltar ao mercado para tentar um substituto. Isso porque a janela de transferências se encerra no dia 2 de setembro, dois dias antes do julgamento de Bruno Henrique.
O Flamengo volta a campo neste domingo (31) contra o Grêmio, às 16h no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.
