Publicado 28/08/2025 15:04 | Atualizado 28/08/2025 16:11

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima quinta-feira (4), às 9h, o julgamento de Bruno Henrique, acusado de forçar um cartão amarelo em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, em 2023, para beneficiar um esquema de apostas.



Caso seja considerado culpado, o atleta rubro-negro poderá pegar uma suspensão de 360 a 720 dias.



Preocupado com a situação do atleta, José Boto, diretor-técnico do Flamengo, observa o mercado atento à possibilidade de substituir Bruno caso ele seja suspenso. E o nome de Marcos Leonardo aparece muito bem avaliado.

Pedro e Bruno Henrique em ação pelo Flamengo Thiago Ribeiro



Marcos Leonardo é atacante de ofício, destro, revelado nas categorias de base do Santos e tem apenas 22 anos. Ele foi negociado em janeiro de 2024 ao Benfica, por 25 milhões de euros, e revendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, no mesmo ano, por 40 milhões de euros. O jogador tem o perfil que a atual diretoria rubro-negra determinou para contratações.



Jovem, com possibilidade de render técnica e financeiramente, Marcos Leonardo é visto internamente como o jogador ideal para reforçar o elenco do técnico Filipe Luis.





Entretanto, o pouco tempo que resta para negociar com os árabes e os altos valores salariais desejados pelo atleta (cerca de R$ 3 milhões) podem afastar o jogador do Ninho do Urubu.



Caso o Flamengo não formule uma proposta nos próximos dias, arriscará perder Bruno Henrique e não poderá voltar ao mercado para tentar um substituto. Isso porque a janela de transferências se encerra no dia 2 de setembro, dois dias antes do julgamento de Bruno Henrique.



Flamengo observa situação de Marcos Leonardo Fayez Nureldine / AFP

Se por ventura Bruno for suspenso, Filipe Luis terá que improvisar Gonzalo Plata na posição de centroavante quando Pedro não puder atuar.



O Flamengo volta a campo neste domingo (31) contra o Grêmio, às 16h no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.