Bruno Henrique em ação no jogo entre Racing e FlamengoLuis Robayo / AFP
Foram 5 finais estaduais, 5 finais nacionais (3 Supercopas e 2 Copas do Brasil) e 5 finais internacionais (3 Libertadores, 1 Mundial de Clubes e 1 Recopa Sul-Americana).
E, na noite desta quarta-feira (29), Bruno Henrique ajudou o Flamengo a alcançar sua 13ª final desde a sua chegada.
Com o empate em 0 a 0 contra o Racing, o Flamengo eliminou os argentinos graças ao jogo de ida no Maracanã, onde venceu por 1 a 0, com gol de Jorge Carrascal em jogada em que Bruno Henrique participou diretamente.
Entretanto, esta pode ser a última final que o camisa 27 disputou pelo clube rubro-negro.
Isso porque o Atlético-MG vem mantendo conversas com o atacante para que ele possa se transferir para a equipe mineira em janeiro de 2026.
O Atlético é o clube de coração da infância de Bruno Henrique e, segundo fontes ouvidas por esta coluna, clube e jogador têm interesse mútuo na transferência.
Como as conversas continuam em âmbito preliminar, o Flamengo ainda não foi procurado pela equipe mineira e nem foi contatado pelos representantes de Bruno Henrique.
Mas, caso o interesse se transforme em negociação, o Mengão não deve dificultar a saída do jogador..
Bruno Henrique é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo e, mesmo que se despeça em janeiro, quer o fazer da forma mais adequada, saindo pela porta da frente e deixando seu legado intacto.
Pelo Flamengo, Bruno Henrique conquistou 18 títulos e tem a oportunidade de empilhar pelo menos mais 2 (Libertadores e Campeonato Brasileiro) e entrar de vez no hall dos maiores vencedores da história do Clube de Regatas do Flamengo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.