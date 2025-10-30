Bruno Henrique em ação no jogo entre Racing e Flamengo - Luis Robayo / AFP

Publicado 30/10/2025 14:57





Foram 5 finais estaduais, 5 finais nacionais (3 Supercopas e 2 Copas do Brasil) e 5 finais internacionais (3 Libertadores, 1 Mundial de Clubes e 1 Recopa Sul-Americana).



E, na noite desta quarta-feira (29), Bruno Henrique ajudou o Flamengo a alcançar sua 13ª final desde a sua chegada.



Bruno Henrique e Arrascaeta tornaram-se os jogadores mais vitoriosos do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Com o empate em 0 a 0 contra o Racing, o Flamengo eliminou os argentinos graças ao jogo de ida no Maracanã, onde venceu por 1 a 0, com gol de Jorge Carrascal em jogada em que Bruno Henrique participou diretamente.



Entretanto, esta pode ser a última final que o camisa 27 disputou pelo clube rubro-negro.



Isso porque o Atlético-MG vem mantendo conversas com o atacante para que ele possa se transferir para a equipe mineira em janeiro de 2026.



O Atlético é o clube de coração da infância de Bruno Henrique e, segundo fontes ouvidas por esta coluna, clube e jogador têm interesse mútuo na transferência.



Como as conversas continuam em âmbito preliminar, o Flamengo ainda não foi procurado pela equipe mineira e nem foi contatado pelos representantes de Bruno Henrique.



Mas, caso o interesse se transforme em negociação, o Mengão não deve dificultar a saída do jogador..



Segundo apuramos, o Flamengo pode até mesmo deixar de receber uma compensação financeira e liberar o atleta sem custos em janeiro, em consideração aos anos de excelentes serviços prestados, ao bom relacionamento com a atual diretoria e, principalmente, ao alto salário que o jogador recebe e ao peso na folha de pagamentos.



Bruno Henrique é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo e, mesmo que se despeça em janeiro, quer o fazer da forma mais adequada, saindo pela porta da frente e deixando seu legado intacto.



Pelo Flamengo, Bruno Henrique conquistou 18 títulos e tem a oportunidade de empilhar pelo menos mais 2 (Libertadores e Campeonato Brasileiro) e entrar de vez no hall dos maiores vencedores da história do Clube de Regatas do Flamengo.