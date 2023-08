Jorge Sampaoli, do Flamengo, no banco de reservas do Maracanã - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 07/08/2023 09:30 | Atualizado 07/08/2023 09:33

Rio - O Flamengo perdeu para o Cuiabá, fora de casa, e encerrou uma sequência de 11 jogos sem ser derrotado na temporada. Ao fim da partida, Jorge Sampaoli, afirmou que vê o Brasileiro como a competição mais importante, apesar da distância de 13 pontos do Rubro-Negro para o Botafogo.

"Tentamos a todo momento fazer que os jogadores sintam o jogo como o último. Eu sinceramente fico empolgado com o Brasileiro, para mim é o torneio mais importante, por isso eu vim. É uma competição que, em todas as vezes que vim ao Brasil, estive perto, mas não conquistei. É a minha competição preferida. Temos que mudar rápido a cabeça dos jogadores porque essa é uma competição que não podemos demorar a prestar atenção porque, caso contrário, vai ser cada vez mais difícil", disse.

Na próxima quinta-feira, o Flamengo decide a vaga nas quartas de finais da Libertadores contra o Olimpia, no Paraguai. O Rubro-Negro joga por um empate e Sampaoli falou sobre as dificuldades da partida.

"Se não consigo o objetivo, é uma frustração. Mas é uma possibilidade. Temos que agir rapidamente para fazer o time encontrar o jogo que todo mundo lembra. Sabemos que o jogo no Paraguai vai ser muito difícil, o Olimpia é muito competitivo lá. Temos que ter um nível de conexão ao jogo muito alto para passar de fase. Aqui no Flamengo a realidade é de que precisa vencer tudo que jogue, vamos fazer de tudo para que isso aconteça e para que a gente possa seguir esse caminho", afirmou.